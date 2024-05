Presunta ladra aggredisce e ferisce un poliziotto in Stazione Centrale

Un poliziotto è stato aggredito da una donna in Stazione Centrale a Milano. L'agente, un membro della polizia ferroviaria, ha riportato per fortuna lesioni lievi. L'aggressione si è consumata nella giornata di martedì, come fa sapere la questura con una nota.

I poliziotti avevano fermato due giovani bosniache di 20 e 25 anni. La maggiore delle due, accusata come la compagna di furto aggravato, si è scagliata contro l'agente e lo ha ferito. È stata trasportata nelle camere di sicurezza della questura di Milano in via Fatebenefratelli.

La sua amica ventenne, già nota per reati commessi in ambito ferroviario, è risultata ricercata dall'autorità giudiziaria dovendo scontare 11 mesi e 2 giorni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 3.200 euro per i reati di ricettazione e inottemperanza al divieto di accesso alle aeree ferroviarie commessi nel territorio di Milano. È stata trasferita direttamente nel carcere di San Vittore.