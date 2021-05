Gli agenti in borghese vedono il furto di una valigetta e arrestano il ladro

Lo hanno fermato i poliziotti in borghese, in perlustrazione in stazione centrale. Un uomo aveva appena rubato una valigetta 24 ore a un passeggero, che l'aveva appoggiata a terra. E' successo giovedì in piazza IV Novembre, adiacente la stazione.

Gli agenti della polizia ferroviaria, in abito civile, hanno notato il malvivente mentre prestava "troppa" attenzione ai bagagli dei viaggiatori in transito. Dopo essersi avvicinato a uno di loro, ha approfittato di un attimo di distrazione del malcapitato rubandogli la valigetta, che aveva appoggiato a terra. Il ladro ha poi cercato di allontanarsi, ma i poliziotti (che avevano visto tutto) l'hanno bloccato.

La vittima non s'era invece accorta di niente: gli agenti gli hanno restituito la borsa, con il computer e gli accessori. L'uomo fermato (un marocchino di 36 anni) è stato trovato in possesso di un portafogli con documenti intestati a un cittadino che, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato di non essersi accorto del furto. Così il 36enne è stato arrestato.