Il rapinatore ricercato in Spagna che ruba in stazione a Milano

Rapinatore in Spagna. Ladro in Italia. Un uomo di 34 anni, un cittadino colombiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato nelle scorse ore in stazione Centrale a Milano dopo essere stato bloccato proprio mentre cercava di rubare i bagagli da un'auto.

A incastrarlo sono stati gli agenti della Polfer, che avevano iniziato a tenerlo d'occhio dopo averlo visto aggirarsi con fare sospetto tra i passeggeri nei pressi della "Galleria delle Carrozze". Sempre monitorato dai poliziotti, il 34enne è uscito dallo scalo, si è avvicinato a un'auto che era stata da poco parcheggiata e ha distrutto il vetro per poi infilarsi nell'abitacolo "a caccia" dei bagagli.

Il suo blitz è però fallito perché gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato. A quel punto, una volta identificato, a carico dell'uomo è emerso anche un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per il reato di rapina in appartamento. Il ricercato, infatti, è stato condannato nel Paese iberico a due anni di carcere. Intanto, si trova in carcere in Italia.