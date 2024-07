Furto al supermercato, picchiano il vigilantes che cerca di fermarli: arrestati

Prima il furto al supermercato, poi l’aggressione al vigilantes e infine le manette. Due uomini - entrambi cittadini marocchini di 23 e 33 anni - sono stati arrestati dalla polfer in via Boscovich a Milano (zona Stazione Centrale) con l’accusa di rapina in concorso nella mattinata di domenica 7 luglio.

Tutto è iniziato quando i due sono stati sorpresi dalla guardia giurata del supermercato con della merce rubata; l’uomo ha cercato di fermarli e in questo frangente è scattata l’aggressione. I due lo hanno aggredito a calci e pugni fino a farlo cadere al suolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che hanno braccato sia il 23enne che il 33enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.