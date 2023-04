Furto al supermercato, la guardia blocca uno dei ladri e i carabinieri lo arrestano

Furto in un supermercato venerdì 31 marzo a Milano, in via Boscovich, zona stazione centrale. I carabinieri, che stavano pattugliando la zona, sono intervenuti dopo avere assistito a una colluttazione all'esterno del negozio.

A picchiarsi erano il sorvegliante del supermercato e un cittadino straniero. I militari sono intervenuti e hanno interrotto la colluttazione. La guardia aveva appena bloccato l'altro, dopo che questi aveva rubato alcuni generi alimentari insieme a un complice riuscito a scappare.

Il sorvegliante, leggermente contuso, è stato medicato sul posto dal personale del 118, mentre l'altro, un marocchino di 28 anni, è stato arrestato e condotto a San Vittore.