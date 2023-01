Svaligiano un supermercato e portano via alcol, coperte e prodotti informatici

Insieme ad alcuni complici aveva svaligiato nottetempo un supermercato, dopo avere scardinato gli infissi e neutralizzato il sistema d'allarme. Ma, nel giro di qualche ora, è stato individuato dai carabinieri e denunciato per ciò che aveva fatto. Protagonista un 18enne di nazionalità libica, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Risponde di furto aggravato in concorso con ignoti, ma anche di immigrazione irregolare.

Il furto è stato commesso a Garlasco (Pavia) al supermercato Imai di via Tromello, la notte del 10 gennaio. Il 18enne, insieme ai complici, ha forzato le porte d'ingresso del negozio e neutralizzato l'impianto d'allarme, per poi rubare vari prodotti: generi alimentari, bottiglie di alcolici, piumoni, vestiti e materiale informatico. La mattina successiva, dopo la denuncia del titolare del supermercato, i carabinieri della stazione di Garlasco hanno avviato le indagini e, l'11 gennaio, hanno individuato sia il 18enne sia il luogo in cui la refurtiva era stata nascosta.

I prodotti rubati sono stati recuperati e restituiti al supermercato. Il ragazzo è stato invece denunciato alla procura di Pavia per i reati di furto aggravato e soggiorno illegale.