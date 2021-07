Scaraventa una grata per scappare dopo il furto al supermercato, arrestata col complice

Sventato un furto all'interno di un supermercato nel pomeriggio di lunedì 26 luglio a Milano, per l'esattezza all'In's Mercato di via Ludovico di Breme, in zona viale Certosa. Un uomo di 24 anni e una donna di 21, entrambi romeni con precedenti per furto, avevano preso della merce dagli scaffali per un valore di circa cento euro, tentando di andarsene senza pagare.

La sicurezza era intervenuta ma la donna, per guadagnarsi la via di fuga, aveva raccolto una piccola grata in ferro da terra lanciandola addosso al vigilante, fortunatamente senza colpirlo. Immediato l'allarme al 112: una volante della polizia si è precipitata sul posto, intorno alle tre del pomeriggio, riuscendo a catturare i due ladri mentre, già all'esterno del supermercato, provavano a scappare.