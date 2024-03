Tenta di fare gratis la spesa di Pasqua: arrestato

Prima il tentato furto, poi le manette. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di rubare all’interno del Pam di via Padova a Milano nel pomeriggio di sabato 30 marzo.

Sono stati gli addetti alla sicurezza del supermercato ad accorgersi di quello che stava succedendo e ad allertare il 112. L’uomo, cittadino marocchino, è stato bloccato dai vigilantes e successivamente arrestato dalla polizia.

All’interno dello zaino sono stati trovati generi alimentari per circa 90 euro, tutto materiale che è stato restituito al supermercato e rimesso sugli scaffali. Per il 41enne, invece, sono scattate le manette ed è stato accompagnato in questura.