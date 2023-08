In quattro per fare un furto al supermercato: arrestati tutti

In quattro per un furto al supermercato a Ferragosto. In quattro finiscono in manette. Volevano rubare probabilmente solo da mangiare, almeno è quello che avevano nascondo all'interno dello zaino, quando sono stati fermati dalla polizia. In tutto 55 articoli.

A segnalare l'accaduto, all'interno di un super in via Matteo Boiardo in zona Turro a Milano, è un testimone. Avevano riempito uno zaino di panini e altri generi alimentari e bevande nascosti dentro sacchetti di plastica, secondo il racconto della polizia.

Gli agenti hanno messo le manette - con l'accusa di furto pluriaggravato - a un italiano di 42 anni, un 48enne ecuadoriano, un peruviano di 32 e un gambiano di 30. Tutti pregiudicati.