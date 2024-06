Entra nel tabacchi e ruba 'con destrezza' dal registratore di cassa

Ancora un furto all'interno di un esercizio commerciale di Milano. La polizia ha arrestato un italiano di 39 anni con l'accusa di furto con destrezza avvenuto sabato 1° giugno.

Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 16, in una tabaccheria di via Porpora. La vittima, il titolare italiano di 53 anni, ha allertato le forze dell'ordine raccontando la vicenda. Il ladro è entrato nel tabacchi e, distraendo il proprietario, ha allungato le mani riuscendo ad aprire il registratore di cassa e sottraendone dei contanti per poi scappare.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno rintracciato in breve tempo il malvivente grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Il 39enne è stato trovato ancora in prossimità del tabacchi con in tasca la refurtiva.