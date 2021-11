La ladra (arrestata già 3 volte quest'anno) e i colpi con il trucco del foglio

L'attenzione della vittima sul foglietto, la mano per nascondere le reali intenzioni e il bottino che sparisce. Una donna di 20 anni, una ragazza romena con precedenti specifici, è stata arrestato giovedì a Milano dopo aver messo a segno due furti con la "tecnica del foglio" in pieno centro città.

A bloccarla, verso le 12.30, è stato un agente che proprio in quel momento stava raggiungendo la Questura per iniziare il suo turno di lavoro. Passando in via Torino, il poliziotto ha visto la giovane uscire da un ristorante rincorsa da un uomo, un 55enne, e ha così deciso di bloccarla.

Perquisita, la ragazza è stata trovata con un volantino piegato a metà, al cui interno c'era un iPhone, rubato proprio all'uomo, che era seduto al tavolo del ristorante. Stando a quanto accertato dagli agenti, la 20enne si era avvicinata al cliente mostrandogli il volantino e chiedendo un'indicazione. Approfittando di una sua distrazione, poi, aveva poi nascosto il cellulare nel foglio ed era scappata. Poco prima un secondo colpo praticamente identico era avvenuto in piazza San Babila, dove una donna con un giornale aveva rubato il cellulare a un uomo. È verosimile che la firma dietro i blitz sia la stessa.

La 20enne è stata quindi dichiarata in arresto. Da inizio anno, secondo quanto comunicato dalla polizia, è la quarta volta che finisce in manette sempre per furto.