A Milano il furto con la "tecnica delle monetine": donna derubata da Starbuck

Le monetine lanciate a terra. Poi lo "scippo" e la fuga, fallita. Due uomini - un 20enne algerino e un 27enne marocchino, entrambi con precedenti - sono stati arrestati mercoledì sera a Milano con l'accusa di furto dopo aver derubato una donna che era seduta ai tavolini di Starbucks in piazza Cordusio.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero gettato delle monete sul pavimento distraendo la vittima e avrebbero poi preso la sua borsa Gucci dal valore di 1.600 euro uscendo dal locale e allontanandosi. La loro corsa, però, è durata molto poco.

I poliziotti delle volanti, allertati dalla stessa donna, li hanno trovati in via Torino, riconoscendoli grazie alle descrizioni date dalla vittima. Trovati ancora in possesso della preziosa borsa, per i due sono scattate le manette.