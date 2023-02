Le ladre e la tecnica dell'ombrello: la vittima non si accorge di nulla

L'ombrellino aperto per coprire i movimenti e fare in modo che nessuno si accorga di nulla. La mano infilata nello zaino con esperienza e il colpo, questa volta fallito. Tre donne - una 32enne, una 34enne e una 40enne, tutte cittadine bulgare - sono state arrestate venerdì pomeriggio con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver borseggiato una 54enne italiana che era a Milano per turismo.

A incastrare le tre sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano effettuando dei controlli in pieno centro città. L'attenzione dei poliziotti è stata subito attirata dalle tre che continuavano a seguire gruppi di turisti in piazza Scala, evidentemente alla ricerca della preda giusta.

Senza sapere di essere controllate a vista, le tre sono entrate in azione accodandosi alla 54enne: le due più grandi hanno aperto un ombrello e fatto da scudo alla più giovane, che ha aperto lo zainetto della vittima e portato via una pochette con all'interno documenti, soldi e un paio di cuffie. A blitz compiuto, le ladre si sono spostate nell'androne di un palazzo in via Manzoni per controllare il bottino, ma lì sono state raggiunte e arrestate. Gli agenti hanno poi riconsegnato tutto alla vittima, che non si era accorta di nulla.