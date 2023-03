La ladra che deruba una ragazza e riesce a farsi dare anche l'elemosina

Il danno e la beffa, tutto nel giro di pochi secondi. Una ragazza di 20 anni e una minorenne di 17 - entrambe cittadine romene residenti nel campo nomadi di Cascina Gobba - sono state fermate lunedì pomeriggio dalla polizia dopo aver derubato una 20enne italiana, che aveva dato loro anche 1 euro di elemosina.

A incastrare le due sono stati gli agenti del commissariato Città Studi, che nel pomeriggio stavano effettuando dei servizi di controllo in zona corso Buenos Aires. L'attenzione dei poliziotti è subito caduta sulla 20enne e la 17enne, che continuavano a fermarsi davanti alle vetrine dei negozi e dei bar, come a cercare la vittima giusta.

Arrivate all'altezza del fast food Five Guys, la più grande è rimasta fuori a fare da palo, mentre la ragazzina è entrata e si è avvicinata a un tavolo a cui erano sedute due amiche. Dopo aver mostrato un foglio con la richiesta di qualche moneta, la 17enne è uscita dal ristorante per raggiungere la complice, che però era già stata fermata dagli agenti in borghese. In mano alla baby ladra è stato trovato il Samsung che aveva appena portato via alla vittima, che - senza accorgersi di quanto accaduto - le aveva donato 1 euro.

La 20enne - già arrestata il 12 novembre scorso dopo un furto compiuto in via Spallanzani con la stessa tecnica - è finita in manette, mentre la minorenne è stata indagata a piede libero.