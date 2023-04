Ruba il telefono ma lascia la localizzazione attiva: ladro arrestato

Tradito dallo stesso telefono che aveva appena rubato. Un ragazzo di 20 anni, cittadino marocchino, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto con strappo dopo aver scippato una 18enne del cellulare.

La vittima, stando a quanto ricostruito dalla polizia, era insieme ad alcuni amici in via Giuseppe Ferrari, quando è stata sorpresa alle spalle dall'uomo che le ha portato via il telefono. Dopo aver dato l'allarme alle forze dell'ordine con il cellulare di un'amica, la giovane ha utilizzato la funzione localizzazione del suo apparecchio ed è riuscita a indicare alle volanti la direzione di fuga del ladro.

La sua corsa, effettivamente, è finita poco distante. I poliziotti lo hanno rintracciato e fermato in via Bonnet mentre era seduto su una panchina. In mano aveva proprio il telefono che aveva appena rubato alla 18enne.