Il ladro che ruba un telefono e si fa dare anche 1 euro dalla vittima

Il 'colpo' e la beffa. Poi, le manette. Un uomo di 36 anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato sabato scorso a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato due cellulari in pochi minuti, in piena zona movida.

A fermarlo sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che mentre erano impegnati in servizi di controllo in zona Porta Venezia lo hanno visto percorrere via Melzo in scooter contromano. Appena hanno fermato il 36enne, gli agenti sono stati raggiunti da una 32enne italiana alla quale l'uomo aveva appena rubato il cellulare fuori da un locale di via Malpighi. La vittima ha raccontato che il ladro si era avvicinato al suo tavolo - dove era seduta in compagnia di un'amica -, aveva chiesto loro qualche moneta e poi si era allontanato, prendendo però - grazie alle mani coperte da un giornale - 1 euro e l'iPhone 13 pro Max della donna. Addosso al 36enne i poliziotti hanno trovato anche un altro cellulare identico - risultato rubato poco prima con la stessa tecnica in via Lecco - e per lui sono scattate le manette.

La stessa sorte che la sera prima era toccata a un 63nne cubano e a un 28enne e un 34enne, entrambi peruviani. I tre sono stati bloccati dagli uomini della VI sezione subito dopo aver rubato lo zaino a uno studente iscritto al primo anno del Politecnico. I tre, senza sapere di essere sorvegliati dagli agenti, sono entrati in un locale in via Bazzini, si sono avvicinati al tavolo dove era seduto il giovane e hanno sostituito la sua borsa - con all'interno il pc e alcuni appunti - con un altro zaino vuoto. Appena sono usciti, però, sono stati ammanettati.