Strappa il cellulare dalle mani di un uomo mentre passa la polizia: ladro arrestato

Ha scelto la vittima sbagliata, il posto sbagliato e il momento sbagliato. Un uomo di 33 anni, cittadino della Costa d'Avorio, è stato arrestato all'alba di venerdì con l'accusa di furto con strappo.

Per lui i guai sono iniziati pochi minuti prima delle 5, quando una Volante della polizia di passaggio in via Ferrante Aporti - a due passi dalla stazione Centrale - ha visto un uomo rincorrere una seconda persona, che cercava di allontanarsi in tutta fretta e scappare.

Capito che c'era qualcosa che non andava, gli agenti hanno fermati entrambi e li hanno identificati, scoprendo che si trattava di un 45enne di nazionalità egiziana e proprio del 33enne. Agli agenti è bastato poco per accertare che pochi attimi prima del loro passaggio il ladro aveva scippato il cellulare dalle mani della vittima, che però lo aveva inseguito proprio mentre passava la Volante. A quel punto il telefono è stato restituito al proprietario e per il 33enne sono scattate le manette.

