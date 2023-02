Rubano 30 bancali di tonno in scatola con un tir

Sono entrati nel piazzale con un tir rubato, poi hanno agganciato un rimorchio con 30 bancali di tonno in scatola (100mila euro di valore). Infine hanno cercato di allontanarsi come nulla fosse, ma sono stati inseguiti, fermati e denunciati dai carabinieri. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 23 febbraio in una azienda di logistica di Codogno (Lodi); nei guai due milanesi di 47 e 54 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per furto e ricettazione in concorso.

Tutto è iniziato intorno alle 13. I due, a bordo di una motrice, sono entrati nel piazzale della ditta di logistica dall'uscita. Poco dopo si sono avvicinati al rimorchio dove erano stati caricati i bancali di tonno e lo hanno agganciato per poi imboccare la strada provinciale 234. Quando gli addetti del deposito si sono resi conto di quanto era accaduto hanno lanciato l'allarme. È scattata la chiamata ai carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Colombano al Lambro che hanno intercettato il tir con il carico lungo la Sp19 all'altezza del cimitero di Graffignana (circa 25 km dal luogo del furto).

Appena i due finti camionisti si sono resi conto di essere alle strette hanno abbandonato camion e carico per scappare a piedi attraverso i campi, ma sono stati inseguiti e raggiunti dai militari. A bordo del tir sono stati trovate targhe clonate di un'altra motrice e un jammeér, uno strumento per disturbare le frequenze radio/gps dell’antifurto satellitare. Da un accertamento, inoltre, è emerso che il camion era stato rubato lo scorso 15 novembre a Monza.