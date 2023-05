Le rubano il telefono mentre sale sul tram, i passanti bloccano un ladro

Ha sentito lo zaino aprirsi mentre stava salendo sul tram. Quando ha capito di essere derubata le porte del Carrelli si erano appena chiuse alle sue spalle. Lei le ha fatte riaprire, ha lanciato l'allarme e alcuni passanti hanno bloccato uno dei due ladri. È successo davanti alla stazione di Cadorna a Milano nel primo pomeriggio di domenica 28 maggio. Nei guai un cittadino romeno di 55 anni, arrestato dalla polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 14 in via Paleocapa mentre la donna stava salendo su un tram della linea 1, come riferito dalla questura di Milano. Quando la 65enne, cittadina camerunense, si è accorta di essere stata derubata dal portafogli e del telefono cellulare ha fatto riaprire le porte del tram e ha urlato "Fermate quei due uomini".

Alcuni passanti hanno bloccato un 55enne che stava scappando e nel frattempo è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura di Milano che hanno arrestato il 55enne, persona già nota alle forze dell'ordine. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.