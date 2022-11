Scippano una ragazza sul tram in centro a Milano: arrestati

Prima hanno derubato una ragazza mentre saliva sul tram, poi hanno cercato di scappare. Ma per loro sono scattate le manette. Due ragazzi - un 22enne algerino e un cittadino marocchino di 17 anni - sono stati arrestati dai poliziotti in piazza 24 maggio a Milano nella notte tra domenica e lunedì 28 novembre.

Tutto è iniziato quando i due hanno sfilato lo smartphone dalle tasche di una ragazza che stava salendo su un tram della linea 9 intorno alla 1.20 di notte di lunedì. La giovane ha reagito chiamando il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno rintracciato i due ladri poco distanti. Entrambi sono stati accompagnati in questura e indagati per furto con destrezza; il minorenne, inoltre, è stato denunciato anche per danneggiamento in quanto ha cercato di prendere a testate il plexiglass della camera di sicurezza dei minori.

Il telefono, comunque, non è stato recuperato: i due - secondo quanto ricostruito da via Fatebenefratelli - lo avrebbero passato a un terzo complice che è riuscito ad allontanarsi.