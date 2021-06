Scippa una donna, ferma il treno e scappa: arrestato da un carabiniere

Prima ha strappato il telefono dalle mani di una passeggera, poi ha tirato il freno di emergenza ed è sceso nella stazione di Sagrate. Pensava di scappare ma è stato inseguito e arrestato da un carabiniere fuori servizio. È successo nella mattinata di sabato 5 giugno, nei guai un cittadino marocchino di 34 anni già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto alle 7:30 quando il 34enne, a bordo di un convoglio Trenord della linea S5 Treviglio-Varese, si è impossessato del telefono di una passeggera 32enne ed è sceso dalla carrozza non prima di aver attivato il freno di emergenza. Negli stessi istanti (ma qualche metro più in là) un carabiniere di Segrate libero dal servizio stava salendo a bordo della propria auto per andare a lavoro, quando ha notato la malcapitata chiedere aiuto indicando il ladro in fuga.

Il militare, dopo un breve inseguimento con la propria macchina e con l'aiuto di altri equipaggi chiamati in supporto, ha rintracciato il malvivente che nel frattempo si era nascosto tra le sterpaglie di un'area dismessa. Il telefono è stato recuperato e restituito alla proprietaria mentre per il 34enne sono scattate le manette con l'accusa di furto con strappo.