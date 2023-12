Le due donne che rubano un portafogli sul treno in Centrale

Rubano un portafogli sul treno, provano a fuggire ma vengono catturate. L'arresto a Milano della polizia di Stato. In manette due donne bosniache di 32 e 28 anni, entrambe con precedenti, per furto aggravato in concorso.

In mattinata gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno fermato le due donne che poco prima avevano sottratto un portafoglio a bordo di un treno per poi allontanarsi, venendo dapprima intercettate dal personale di Fs security e poi fermate dagli agenti intervenuti sul posto, che dopo hanno restituito il portafoglio alla vittima.

La 32enne è risultata essere destinataria di un ordine di cattura per esecuzione ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo scontare un cumulo di pene pari a 6 anni e 3 mesi.