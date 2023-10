Le rubano le valigie con 130mila euro in gioielli sul treno ad alta velocità

Avevano 'adocchiato' le valigie di una turista a bordo di un treno ad alta velocità e, durante il viaggio, le avevano fatte 'sparire'. All'interno anche gioielli per 130mila euro. Ora tre donne sono state denunciate dalla polizia ferroviaria per il furto.

L'episodio è avvenuto a bordo di un treno ad alta velocità partito da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano. La vittima è una turista che, salita a Venezia, aveva posizionato le sue valigie negli appositi spazi, per poi prendere posto nella carrozza. Una volta giunta a Milano, si è resa conto che le valigie non c'erano più, e non le è rimasto altro da fare che rivolgersi agli uffici della polizia ferroviaria della Stazione Centrale milanese per denunciare il fatto.

130mila euro in gioielli

Secondo quanto riferito, all'interno dei bagagli c'erano anche gioielli per 130mila euro di valore. Gli agenti della polizia ferroviaria del compartimento del Veneto hanno avviato le indagini, attraverso le immagini di videosorveglianza, identificando tre donne con precedenti per reati contro il patrimonio e un foglio di via a carico, e le hanno denunciate per furto aggravato in concorso. Della refurtiva, però, nessuna traccia.