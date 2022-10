Il raid nella ditta milanese (con i chiodi a 3 punte): rubati oro, rame e nickel

L'assalto e la fuga, nel giro di pochi minuti. Blitz riuscito nella notte tra domenica e lunedì in una ditta che si occupa di lavorazione metalli di Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Stando a quanto finora verificato, i banditi - in cinque o sei - sono entrati in azione verso le 4, quando hanno sfondato il cancello d'ingresso con un furgone. Una volta all'interno della ditta, i ladri avrebbero rubato circa 300 grammi di oro in polvere, una matassa di rame, del nickel e dell'acido per poi scappare a bordo di due furgoni e una macchina.

Durante il colpo, i malviventi avrebbero chiuso la strada d'accesso al capannone con dei chiodi a tre punte, così da bloccare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Arraffato il bottino, la banda è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce. Sul colpo - il cui valore si aggira intorno ai 20mila euro - indagano i carabinieri, che pare abbiano trovato poco lontano un furgone abbandonato, che potrebbe essere stato usato proprio per il raid.

Quella stessa notte, un'ora prima, un blitz molto simile era stato messo a segno ad Albairate, dove è stato svaligiato il magazzino di Bartolini. Lì, i ladri hanno lanciato un'auto rubata contro l'ingresso per aprirsi un varco e sono poi scappati con la refurtiva. Per "chiudere" le strade sono stati utilizzati furgoni rubati e chiodi.