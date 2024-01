Rubano beni per 30mila euro, ma scappando abbandonano il bottino: tre arresti

Furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse nei confronti di tre ragazzi italiani tra i 19 e i 23 anni, per cui il gip di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. I tre si trovano ora nelle carceri di Pavia e Ferrara, dove sono residenti.

Le indagini sono partite da Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland sud-est di Milano. I carabinieri di Corsico sono stati allertati per un furto in un’abitazione ai danni di un cittadino cinese, per una refurtiva del valore di 30mila euro. Dopo un breve inseguimento, i militari erano riusciti a recuperare la refurtiva abbandonata dai malviventi che si erano subito dileguati.

I carabinieri sono risaliti ai tre ladri grazie anche all’analisi delle immagini di video sorveglianza e al tracciamento dei veicoli utilizzati. In questo modo è stato possibile anche ricostruire la dinamica dei fatti.