Vie bloccate e ingresso sfondato: commando di 10 persone svaligia una ditta

Tutto studiato nei minimi dettagli. Tre mezzi per bloccare le strade, altri tre per fuggire. E un blitz rapidissimo per afferrare il bottino. Colpo grosso dei ladri nella notte tra mercoledì e giovedì a Tribiano, dove è stato svaligiato il deposito della "Db group", azienda che si occupa di logistica e spedizioni.

Il raid del commando, composto da almeno dieci persone, è scattato verso le 4. Stando a quanto finora ricostruito, i banditi hanno sfondato l'ingresso utilizzando un furgone e in pochi istanti hanno preso diversi scatoloni con all'interno abiti per oltre 60mila euro.

A quel punto, i ladri hanno bloccato le vie con due furgoni e un camion - tutti risultati rubati poco prima in zona - per cercare di ritardare quanto più possibile l'arrivo dei carabinieri, che sono stati allertati dalla vigilanza privata dell'azienda. Il gruppo sarebbe poi fuggito a bordo di altri tre furgoni portando via la merce.

I militari della compagnia di San Donato, che indagano, sperano di ottenere elementi utili dalle telecamere di sicurezza del magazzino. Una mano potrebbe arrivare anche dai mezzi abbandonati sul posto, che potrebbero restituire qualche dettaglio per cercare di dare un nome e un volto ai componenti del commando.