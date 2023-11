Si lancia nel Naviglio di notte per scappare ai carabinieri: salvato e arrestato

Fallito il furto. Fallita la fuga, nonostante il coraggio. Un uomo di 56 anni, italiano, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri della stazione di Assago dopo essersi lanciato nel Naviglio per sfuggire dopo un tentativo di furto.

Il 56enne, stando a quanto appreso, verso le 4 si è introdotto nella sede Carglass di via Valleambrosia e ha cercato di smurare una cassaforte per portarla via. Il suo blitz, però, ha attirato l'attenzione di un residente, che ha sentito i rumori e ha allertato le forze dell'ordine.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il ladro ha cercato di scappare e si è tuffato nel vicino canale d'acqua, nonostante le temperature decisamente basse. Alla fine sono stati proprio i carabinieri a soccorrerlo tirandolo fuori dal Naviglio e portandolo in caserma, dove è stato visitato dai medici. E poi dichiarato in arresto con l'accusa di tentato furto.