Deruba turista in centro: 20enne arrestata, era nel branco che picchiò l'attivista anti borseggi

I due complici a circondare la vittima, lei a far sparire il portafogli. Il tutto, però, sotto gli occhi dei poliziotti. Due uomini di 27 anni e una donna di 20 - tutti romeni di etnia rom - sono stati arrestati lunedì pomeriggio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver derubato una turista cinese di 27 anni.

A bloccare i tre sono stati gli agenti della squadra mobile, guidati da Marco Calì, che hanno incrociato il gruppetto in via Manzoni, riconoscendo immediatamente i loro volti. Così, gli investigatori hanno seguito i tre fino in Duomo, dove la banda ha messo nel mirino la turista, appena uscita da un negozio di alta moda in Galleria.

In un attimo i due uomini si sono affiancati alla vittima, mentre da dietro - coprendo i suoi gesti con un foulard - la 20enne ha infilato le mani nella borsa e ha afferrato il portafogli, poi nascosto nei leggins. Subito fermati, i due 27enni e la 20enne sono stati arrestati.

Approfondendo le indagini sulla donna, i poliziotti hanno anche scoperto che era presente nel branco che lo scorso 22 aprile sera aveva picchiato in metropolitana Matthia Pezzoni, 34 anni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano. L'uomo, che stava filmando alcune presunte borseggiatrici nella fermata di Duomo, era stato aggredito da tre donne e un uomo, che lo aveva poi colpito con un pugno in pieno volto.