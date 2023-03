Turista derubato appena arrivato a Milano: sparito l'Audemars Piguet da 28mila euro

Derubato appena ha messo piede a Milano. "Scippato" poco dopo essere arrivato in stazione. Un uomo di 44 anni, un turista giapponese in visita in città, martedì pomeriggio ha visto sparire nel nulla il suo zaino con dentro un orologio di lusso, un iPad e un iPhone.

Il furto è avvenuto poco prima delle 15, all'altezza del McDonald's di piazza Duca d'Aosta, dove il 44enne si era un attimo fermato subito dopo essere uscito dalla Centrale. Mentre si trovava ai tavolini, secondo quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto l'elemosina per poi sparire con il suo zainetto.

All'interno della borsa c'era anche un orologio Audemars Piguet Royal Oak, dal valore di 28mila euro, che verosimilmente il turista aveva nascosto lì proprio per evitare di attirare l'attenzione dei ladri. Il 44enne ha poi formalizzato denuncia agli agenti, ma quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la ladra aveva già fatto perdere le proprie tracce.