Furto ai turisti nei locali sui Navigli: due arresti

Gli agenti della Sesta Sezione - “Contrasto al crimine diffuso” - della Squadra Mobile, hanno arrestato un marocchino di 28 anni e un tunisino di 53 anni per furto aggravato in concorso in zona Naviglio Grande.

I due, dopo aver notato nel dehors di un ristorante della zona alcune turiste straniere intente a pranzare con le borse poggiate per terra, si sono avvicinati al tavolo. Mentre il cittadino tunisino fungeva da “palo”, il complice si è avvicinato a una sedia fingendo di allacciarsi la scarpa. Ha quindi coperto con il giubbotto una borsa e se ne è impossessato. Insieme al complice ha tentato di allontanarsi, ma i due sono stati bloccati dagli agenti.

La borsa è stata restituita alla turista mentre i due rei sono stati arrestati e giudicati per direttissima.