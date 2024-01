Tenta di rubare negli uffici di Edreams, scatta l'allarme e arriva la polizia

Tentativo di furto sabato notte a Milano, in zona Centro direzionale. Intorno a mezzanotte e venti, è scattato l'allarme anti intrusione dagli uffici dell'azienda Edreams, in via Fara.

Le volanti di polizia si sono precipitate sul posto e hanno sorpreso un ragazzo italiano di 24 anni con alcuni precedenti: si era introdotto all'interno dell'ufficio dopo avere danneggiato e forzato la porta d'ingresso, e si era nascosto dentro una stanza quando aveva capito che la polizia era arrivata. Non aveva fatto in tempo a rubare alcunché. Il 24enne è stato arrestato.