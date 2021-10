Prende a calci e pugni il vigilantes dell'Upim

L'uomo è stato arrestato lunedì in via Polesine, zona Corvetto

/ Via Polesine

È entrato all'Upim, ha fatto 'acquisti gratis' e poi quando i vigilantes hanno provato a fermarlo lo ha preso a calci e pugni. L'accaduto in via Polesine, zona Corvetto, lunedì 4 ottobre.

A finire nei guai un 35enne marocchino con precedenti, irregolare in Italia, che aveva asportato merce per circa un centinaio di euro aggredendo poi la security.

Sul posto, allertata dal 112, è accorsa una volante che ha fermato l'uomo per poi trarlo in arresto per rapina.