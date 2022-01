Il ladro che ha rubato da Valentino e Moncler (due volte) in un pomeriggio

Si è un concesso un pomeriggio di shopping, con standard decisamente di lusso. Piccolo particolare: non ha pagato nulla di quello che ha "acquistato". Un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano, è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla polizia a Milano con le accuse di tentato furto aggravato e furto continuato dopo aver messo a segno tre blitz in tre diversi negozi del centro città.

Per lui le manette sono scattate verso le 16.30 in Galleria Vittorio Emanuele, dove gli agenti lo hanno bloccato con una felpa Moncler da 400 euro che aveva appena rubato. Perquisendolo, i poliziotti sono riusciti a ricostruire che lo stesso 19enne, poco prima, aveva rubato una maglietta sempre Moncler - nello store di via Montenapoleone - e una borsa nella boutique di Valentino che si trova nella stessa strada.

Poco prima altre due persone erano state arrestate dalla volante per lo stesso motivo. Alle 13 a finire nei guai è stata una 46enne - un'italiana di origini uruguaiane - fermata dopo essere uscita dalla Coin di piazza cinque giornate con due borse dal valore di 600 euro. Stessa sorte toccata alle 14 a un 19enne, cittadino marocchino, che ha cercato di rubare un giubotto da 500 euro da Cisalfa in via Beccaria: sorpreso dal vigilante, il ragazzo lo ha aggredito a calci e pugni ma è stato comunque bloccato e poi dichiarato in arresto.