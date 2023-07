Rubano una valigia, ma è rosa: i due ladri arrestati un attimo dopo il furto

Un bottino troppo riconoscibile per passare inosservato. Due uomini - un 27enne cittadino marocchino e un 25enne cittadino italiano - sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato una valigia da un bus in partenza per Linate.

I due sono entrati in azione verso le 16 in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale, dove hanno afferrato il trolley di un 24enne francese - in città per turismo - e sono scappati. O almeno ci hanno provato.

Perché il loro blitz non è sfuggito al conducente del mezzo, che si è subito messo sulle loro tracce. Proprio in quel momento sono passati gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che hanno visto la scena e hanno inseguito i ladri in fuga. Il 27enne e il 25enne sono stati fermati poco distante: sono stati riconosciuti anche perché con sé avevano una valigia rosa, proprio quella rubata al turista francese pochi minuti prima in Centrale.