Rubano la Vespa d'epoca e la "spingono" coi piedi da un'altra moto

Insieme ad un complice ha rubato una Vespa d'epoca, parcheggiata in strada in via della Pila (Niguarda), e, dopo un giro decisamente tortuoso durante la fuga, ha fatto ritorno nello stesso quartiere, ma è stato arrestato grazie al segnale Gps installato sul motociclo.

E' successo verso le otto di giovedì sera. L'uomo, un italiano di 29 anni con precedenti per furto, insieme ad un complice rimasto ignoto si è messo ad armeggiare con la Vespa, ma è stato notato da un passante che ha avvertito la polizia. Il 29enne e l'amico hanno comunque portato via il mezzo, senza però metterlo in moto. Il complice, in sella ad un altro ciclomotore, ha letteralmente 'spinto' la Vespa con il 29enne in giro per Milano, passando anche da via Fatebenefratelli, dove ha sede la questura milanese.

Seguito a distanza col Gps

I due sono poi tornati verso Niguarda. Nel frattempo i poliziotti avevano contattato il proprietario della Vespa e la stavano 'seguendo' a distanza grazie al segnale del Gps. Quando i ladri sono arrivati in via Ornato, nella zona in cui avevano effettuato il furto, i poliziotti sono entrati in azione e hanno bloccato quello in sella alla Vespa: il 29enne. L'altro è invece riuscito ad allontanarsi. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.