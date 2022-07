Milano, rubata la Vespa di Fabio Volo: "Sarei felice di ricomprarla"

"Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni". Così Fabio Volo, il 50enne scrittore, conduttore e attore, ha annunciato dalla sua pagina Instagram un furto subito nei giorni scorsi a Milano. Mentre si trovava in Norvegia per lavoro, stando a quanto lui stesso ha spiegato su Instagram, due ragazzi avrebbero fatto sparire il suo motorino parcheggiato sotto casa.

"Brescia, Riccione, Barcellona, Puglia, Milano, quanti ricordi insieme, quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti", ha scritto Volo rivolgendosi al suo amato mezzo.

"Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile", ha proseguito lo scrittore. Che poi ha voluto parlare direttamente ai ldri: "Un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che si vedono nelle telecamere di sorveglianza. Se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi", ha scritto il 50enne. Lui stesso ha poi chiuso con un passaggio lievemente contrariato per qualche problema che deve essere evidentemente nato con le forze dell'ordine: "Non vi racconto l’umiliazione della denuncia e della procedura perché non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali e - ha concluso - questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato".