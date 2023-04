Il ragazzo arrestato 9 anni dopo aver rubato i vestiti della Caritas

Fuga finita. I carabinieri di Aurisina, nel Triestino, hanno arrestato e condotto in carcere un cittadino di nazionalità romena, di 29 anni, su cui pendeva un mandato di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Milano poco meno di dieci anni fa. L'uomo, all'epoca ventenne, è stato individuato nei giorni scorsi nei pressi del valico di frontiera di Fernetti, a bordo di un autobus di linea diretto a Firenze.

Era stato denunciato e poi condannato per furto per fatti commessi nel capoluogo lombardo nel 2014, quando - insieme a due complici - aveva rubato abiti dai cassonetti della Caritas per poi rivenderli al mercato. Il blitz era però finito male perché il giovane era rimasto incastrato gambe all'aria nella "campana", tanto che per salvarlo erano dovuti intervenire i carabinieri che lo avevano poi indagato.

Il 29enne deve scontare un mese e 28 giorni di reclusione: ora si trova nel carcere triestino.