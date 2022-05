Distrugge auto parcheggiate per rubare gli oggetti all'interno

Lo hanno sorpreso mentre, in piena notte, cercava di rubare oggetti all'interno di automobili in sosta dopo avere infranto i finestrini. E' successo a Milano in via Accademia, zona Casoretto. Erano le quattro di notte quando qualcuno ha avvertito il numero di emergenza 112.

Sul posto una volante del commissariato Lambrate: gli agenti hanno sorpreso l'uomo, un cittadino marocchino di vent'anni irregolare e sconosciuto alle forze dell'ordine. Aveva infranto i finestrini di tre automobili e aveva 'racimolato' alcuni oggetti, tra cui cavi per smartphone e monetine. Il ventenne è stato arrestato.