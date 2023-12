Furto da 250mila euro in casa del presidente di Mitsubishi Italia, in via della Spiga

Clamoroso furto in via della Spiga a Milano. Nella serata di domenica sono stati rubati beni di lusso per un valore di circa 250mila euro dall'appartamento del presidente e Ceo di Mitsubishi Italia, il giapponese Eiko Koga.

L'uomo, 56enne, si era allontanato da casa insieme alla moglie di 41 anni per una passeggiata nelle strade del centro città. E in poco meno di due ore di assenza, dalle 17 alle 18.40, al loro ritorno hanno trovato la porta d'ingresso forzata e l'abitazione messa a soqquadro. Sul posto è arrivata la polizia con gli uomini delle volanti e gli agenti della scientifica.

I responsabili del furto avrebbero portato via alcuni orologi di lusso - un Cartier e un Rolex - e diversi gioielli femminili tra collane, anelli e bracciali. Stando a quanto riferito dalla questura, nell'edificio ci sono le telecamere di sorveglianza. E proprio da lì, gli investigatori sperano di ricavare un indizio che aiuti le indagini, visto che il sistema di videosorveglianza del lussuoso appartamento era disattivato.