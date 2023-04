I turisti arrivati a Milano per la design week derubati dalle 'ladre dell'ombrellino'

L'ombrellino per coprire la mano, la mossa fulminea e la fuga con tanto di cambio d'abito, inutile. Due donne - una 28enne croata e una 27enne bosniaca, entrambe con numerosi precedenti alle spalle - sono state arrestate lunedì pomeriggio con l'accusa di furto aggravato dopo aver derubato un cinese 58enne arrivato in città per il Salone del mobile.

A fermare le borseggiatrici sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano effettuando una serie di servizi in centro proprio in concomitanza dell'inizio della design week e dell'atteso sbarco in città dei visitatori.

In piazza Meda l'attenzione dei poliziotti è caduta sulle due ragazze, che si sono accodate a un gruppo di sette turisti cinesi, tra cui il 58enne. Arrivate in via Hoepli, le due si sono divise: una è rimasta a fare da palo, mentre l'altra ha avvicinato l'uomo, ha aperto un ombrello per nascondere le sue mosse e ha sfilato dallo zaino una busta con all'interno 3mila euro in contanti. A blitz compiuto, le due si sono allontanate e si sono scambiate felpe e giubbotti, probabilmente nel tentativo di farla franca.

Purtroppo per loro, però, gli investigatori avevano seguito ogni loro movimento e le hanno bloccate trovandole ancora in possesso dei contanti, poi restituiti al 58enne.