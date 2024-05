Cerca di rubare il telefono dalla borsa di una donna davanti alla polizia: arrestato

Ha cercato di rubare il cellulare dalla borsa di una donna, ma ha fallito e per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato dalla polizia in via Lecco a Milano (zona Porta Venezia) nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio.

Tutto è successo intorno alle 13 quando il giovane ha attirato a sé gli occhi degli agenti della sesta sezione della squadra mobile mentre si aggirava tra i clienti di un locale. Dopo aver individuato una potenziale vittima, il 20enne si è posizionato alle spalle di una 48enne e, coprendosi con un giubbotto che aveva con sé, ha tentato di rubarle il cellulare infilando la mano nella tasca destra.

Il furto è fallito perché la donna, senza rendersi conto di quanto stava succedendo, ha cambiato posizione dissuadendo dal tentativo l’uomo che, allontanatosi, è stato fermato in via Palazzi dai poliziotti che avevano assistito alla scena. Il giovane, “già arrestato dai poliziotti per furto la settimana scorsa”, si legge in una nota di via Fatebenefratelli, è stato accompagnato in Questura in attesa del processo per direttissima.