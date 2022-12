Tentano di rubare nel centro massaggi ma il proprietario se ne accorge e avverte la polizia

Si sono introdotti nottetempo in un centro benessere, per tentare di rubare qualcosa. Ma sono stati arrestati.

E' successo domenica notte a Milano, in via Lepontina (zona Farini), intorno all'una e mezza. Protagonisti due marocchini di 23 e 40 anni. Hanno messo a soqquadro il locale cercando qualcosa da portare via, ma il proprietario del centro benessere se n'è accorto e ha avvertito la polizia, permettendo agli agenti di arrivare sul posto e arrestare i due, che rispondono di tentato furto aggravato.