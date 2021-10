Furto in pieno centro a Milano: ladro si cala dal balcone e viene arrestato

Si stava calando dal balcone e quando ha toccato terra sono scattate le manette. Un 20enne algerino è stato arrestato dopo aver rubato in un appartamento in via Madonnina a Milano (zona Brera) nella mattinata di sabato 23 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 10:00, come riferito dagli agenti della questura. Il 20enne, irregolare in Italia, è stato intercettato poco dopo il furto nell'appartamento nel cuore di Milano; è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che lo hanno ammanettato e arrestato con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.