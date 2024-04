Sorpreso a rovistare nel registratore di cassa in un negozio

Sventato un furto notturno in un negozio di via Marocchetti a Milano, in zona corso Lodi. Protagonista un giovane di 21 anni, sorpreso dalla polizia mentre rovistava nella cassa di un esercizio commerciale.

Gli agenti di polizia, di pattuglia nella zona, hanno notato, intorno alle cinque meno un quarto, una saracinesca danneggiata e, all'interno del negozio, due uomini intenti a rovistare nel registratore di cassa. Alla vista della volante, uno dei due è riuscito a darsi alla fuga, mentre l'altro è stato bloccato dai poliziotti mentre cercava di scappare da una porta secondaria. Il giovane, romeno con precedenti, è stato arrestato: risponde di tentato furto aggravato in concorso.