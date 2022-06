Le ruba la borsetta da 3.000 euro con dentro l'Iphone, ma i poliziotti 'seguono' il cellulare

Furto da migliaia di euro quello compiuto martedì nel primo pomeriggio in via Orefici, in pieno centro a Milano, ai danni di una turista di 46 anni di nazionalità turca. A compiere il furto è stata una donna poi catturata e identificata per una bulgara quasi coetanea, che le ha rubato la borsetta mentre la vittima passeggiava per la strada.

Borsetta che, da sola, vale tremila euro, e conteneva contanti per cinquemila euro oltre ad un Iphone 13 e a varie carte di credito. La vittima è riuscita a dare l'allarme alla centrale operativa del 112. Gli agenti, 'seguendo' l'Iphone, lo hanno localizzato a bordo di un autobus, così, in piazza Cavour angolo via Senato, sono saliti e hanno trovato il telefono e la donna che lo aveva con sé, costringendola a scendere dal mezzo pubblico. La ladra è stata poi arrestata.