Gli svaligiano casa per l'impalcatura, il Comune di Milano deve risarcirlo

Il Comune di Milano è stato condannato a risarcire (per responsabilità oggettiva) un cittadino, A.C.M.P., che subì un furto di preziosi in casa nella notte di capodanno tra il 2018 e il 2019, a causa (a suo dire, e anche del Tribunale civile) di un ponteggio a 'mantovana' (la protezione obliqua) fatto installare qualche mese prima, per evitare che cadessero sul marciapiedi le porzioni d'intonaco e di cornicione che si staccavano dalla facciata della scuola adiacente, la primaria di via Ruffini (zona Santa Maria delle Grazie). In particolare il ponteggio, correndo lungo tutto il muro perimetrale, era posizionato adiacente al balcone della camera da letto dell'appartamento.

Gli avvocati di Palazzo Marino si sono difesi affermando che il ponteggio fosse a una quota inferiore rispetto all'altezza del balcone, che le 'mantovane' fossero difficilmente scavalcabili e che i teli e le reti di protezione fossero prive di segni di effrazione. Tuttavia la decima sezione civile del Tribunale di Milano, il 12 maggio 2023, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento, che ammontava a 881.700 euro, condannando il Comune e la ditta Albiero (che aveva vinto l'appalto per la manutenzione ordinaria di alcune scuole), in solido e ciascuno per la metà, a risarcire il cittadino per 192mila euro.

Sebbene avesse affidato con appalto la manutenzione della scuola, al Comune è stata addebitata la responsabilità oggettiva (art. 2051 del codice civile), cioè è stato considerato responsabile del danno causato "dalle cose che ha in custodia", salvo che provi il "caso fortuito". Diverso il caso della ditta, condannata per l'art. 2043, quello del risarcimento del danno ingiusto.

Per Palazzo Marino si tratta di risarcire soltanto la franchigia di 25mila euro, essendo il resto in carico alla compagnia assicurativa. Così, a fine settembre, il consiglio comunale ha deliberato il riconoscimento del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto d'impugnare la sentenza.