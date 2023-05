Vede un ladro che svaligia la casa dei vicini e lo fa arrestare

Ha tagliato una zanzariera ed è entrato dalla finestra per rubare in casa, ma è stato visto da una vicina che ha chiamato il 112. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 22 anni, cittadino cubano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato in un appartamento di via Saragat a Milano (quartiere Adriano) nel pomeriggio di martedì 23 maggio.

Tutto è iniziato intorno alle 14 quando una vicina ha notato l'uomo che stava entrando nell'appartamento al piano rialzato attraverso una finestra. È scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni che hanno intercettato il 22enne mentre si stava allontanando in sella a una bicicletta.

Resosi conto di aver attirato l'attenzione degli agenti ha abbandonato la bici per scappare a piedi nel parco Adriano, ma è stato bloccato pochi metri dopo. Addosso aveva ancora un braccialetto, una collana e un orologio, tutti oggetti rubati in una camera da letto dell'appartamento, camera che prima di scappare ha chiuso a chiave dall'interno. Tutti i preziosi trafugati sono stati restituiti ai proprietari di casa che, nonostante si trovassero all'interno dell'abitazione durante colpo, non si erano resi conto di nulla.