Circondato dal 'branco' sventa il furto e fa arrestare l'aggressore

L'hanno circondato in cinque. Poi, uno di loro ha cercato di strappargli lo smartphone dalle mani. Ma lui ha resistito ed è anche riuscito a fare arrestare l'uomo. L'episodio all'alba di venerdì 26 agosto, verso le 6, in via Alessio di Tocqueville, adiacente a corso Como, che negli ultimi mesi è stato più volte teatro di rapine e violenze.

Il protagonista dell'accaduto, un 25enne italiano, stava camminando nella via, quando cinque persone gli si sono avvicinate e l'hanno circondato. Uno di loro, poi, subito dopo ha cercato di portargli via il cellulare, ma lui è scappato e ha lanciato l'allarme al 112.

Alla volante accorsa sul posto il giovane ha indicato la persona che aveva cercato di derubarlo, un 24enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio. Per lui è scattato l'arresto per furto con strappo.