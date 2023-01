Lo 'scippo' dal passeggino: donna incinta (e con un bimbo piccolo) derubata a Milano

Le hanno portato via il bottino dal passeggino e sono fuggiti. O almeno ci hanno provato. Tre uomini - due colombiani di 57 e 27 anni e un cubano di 37 - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver derubato una donna incinta che era in compagnia di suo figlio piccolo.

Il blitz dei tre è scattato in via Torino, all'interno di un negozio di telefoni. Mentre il 37enne è rimasto fuori a fare da palo, gli altri due sono entrati e hanno sorpreso alle spalle la vittima, che stava parlando con la commessa chiedendole informazioni. Approfittando di un suo attimo di distrazione, i due hanno strappato una borsa che la donna aveva appeso al passeggino in cui era sistemato il bimbo.

Preso il bottino, i tre ladri hanno cercato di allontanarsi ma sono immediatamente stati bloccati dai poliziotti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che li avevano tenuti d'occhio dopo averli visti mentre si aggiravano tra i negozi con fare sospetto. Addosso al 37enne sono stati trovati anche tre telefoni, tutti risultati rubati quello stesso pomeriggio in zona Duomo. Per i tre uomini sono così scattate le manette.