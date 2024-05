Ruba il portafogli dallo zaino di un'adolescente al fast food

Giravano per via Torino scambiandosi frequenti cenni d'intesa e osservando le borse e altri oggetti personali dei clienti dei locali, seduti nei dehors. I poliziotti della squadra mobile li hanno notati, venerdì alle tre di pomeriggio, e hanno deciso di tenerli sott'occhio. A un certo punto, i due sono entrati in un fast food e si sono diretti al primo piano, poi uno dei due si è messo vicino al bagno e l'altro a un tavolo, alle spalle di un gruppo di ragazze che stavano pranzando.

L'uomo che si era messo dietro le ragazze ha avvicinato un loro zaino con il piede, lo ha coperto con una giacca, ha estratto un portafogli e ha spinto di nuovo lo zainetto verso le ragazze. Poi si è alzato, ha raggiunto il complice ed entrambi sono usciti dal locale, in direzioni diverse. Gli agenti hanno seguito l'autore materiale del furto che, in via Disciplini, si è fermato presso una cassetta della posta, ha preso il denaro dal portafogli e gettato quest'ultimo nella buca.

Fermato alla metro di Missori, aveva una banconota da 5 euro. Dagli accertamenti è emerso che apparteneva a una ragazza di 14 anni, che si trovava al fast food con la madre. L'uomo, un peruviano di 40 anni irregolare in Italia, è stato arrestato per furto aggravato. Del complice non c'è traccia.